Azerkosmos в 2019г от эксплуатации 3 спутников заработал $43,4 млн

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в 2019 году составили $43,4 млн, что на 69,5% больше показателя 2018 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.
«В 2019 году услуги Azerkosmos экспортировались в 27 стран. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на Францию ($12,6 млн), США ($9 млн), Великобританию ($8,7 млн), Малайзию ($8,4 млн), и ОАЭ ($1,4 млн)», - отмечается в данных Центра.
Доходы от экспорта услуг составили в отчетный период 88% общих доходов Azerkosmos. В декабре 2019 года компания экспортировала в 22 страны услуги стоимостью $2,9 млн.
Как сообщалось ранее, доходы ОАО «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации спутников в 2018 году составили $25,6 млн.
Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).
В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.
В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".
ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.
Х.Насирзаде
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