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Туризм 29.01.2020 12:25

Иностранные туристы в Азербайджане в 2019г реже пользоваться банковскими картами

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в 2019 году, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 256,8 млн манатов ($739,3 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с 2018 годом, объем проведенных операций сократился на 1,7%.

В том числе, в декабре 2019 года объем совершенных ими операций с использованием банковских карт составил 92,7 млн манатов (рост на 11,8% по сравнению с декабрем прошлого года – ИФ).

В 2019 году турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с 2018 годом на 11,3% - до 3 млн 170,4 тыс. человек.

Ранее президент Ильхам Алиев заявил, что иностранные туристы в 2019 году потратили в Азербайджане 4,3 млрд манатов.

По итогам 2018 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 278,4 млн манатов, что на 25% больше чем в 2017 году.

А.Мамедов

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Тэги: ТУРИСТЫ, БАНКИ, КАРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]