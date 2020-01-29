Иностранные туристы в Азербайджане в 2019г реже пользоваться банковскими картами

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в 2019 году, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 256,8 млн манатов ($739,3 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
По сравнению с 2018 годом, объем проведенных операций сократился на 1,7%.
В том числе, в декабре 2019 года объем совершенных ими операций с использованием банковских карт составил 92,7 млн манатов (рост на 11,8% по сравнению с декабрем прошлого года – ИФ).
В 2019 году турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с 2018 годом на 11,3% - до 3 млн 170,4 тыс. человек.
Ранее президент Ильхам Алиев заявил, что иностранные туристы в 2019 году потратили в Азербайджане 4,3 млрд манатов.
По итогам 2018 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 278,4 млн манатов, что на 25% больше чем в 2017 году.
А.Мамедов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза – Минобороны
Глава МИД Азербайджана и сопредседатели МГ ОБСЕ провели встречу по Карабаху
Глава МИД Армении и сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели встречу по Карабаху
AZAL в феврале приостанавливает полеты в Нью-Йорк из-за низкого спроса, возобновит рейсы в марте
Таджикистан и Узбекистан обсуждают строительство в Таджикистане 2 ГЭС стоимостью $552 млн
British Airways объявила о приостановке полетов в Пекин и Шанхай
Президент Алиев выделил 6,4 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Кабмин Азербайджана в 2019 году утвердил генпланы 8 городов
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
В Киргизии экс-советнику Атамбаева грозит 20 лет лишения свободы по обвинениям в организации захвата власти и беспорядков
Казахстан планирует направить $105 млн на создание спутника связи KazSat-2R
Вашингтон на 60 дней продлит по нескольким случаям режим исключения из санкций против Ирана - агентство
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Количество пользователей приложения “Nar+” превысило 100 тысяч
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за 2019 год!
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе