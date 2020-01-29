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Бизнес и законодательство 29.01.2020 12:32

Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в 2019г получили заказов на $600 млн

Азербайджанские производители получили в 2019 году посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $595,7 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В том числе, в декабре 2019 года объем полученных заказов составил на сумму $63,4 млн.

В 2018 году посредством портала Azexport.az полученные заказы на экспорт продукции составили $514 млн. Таким образом, в 2019 году объем полученных заказов увеличился на 15,9%.

В целом, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года заказы на экспорт продукции составили $1 млрд 584,8 млн.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре

2016 года запустил портал Azexport.az.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AZEXPORT, ДОХОДЫ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]