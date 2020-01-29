Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в 2019г получили заказов на $600 млн

Азербайджанские производители получили в 2019 году посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $595,7 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В том числе, в декабре 2019 года объем полученных заказов составил на сумму $63,4 млн.

В 2018 году посредством портала Azexport.az полученные заказы на экспорт продукции составили $514 млн. Таким образом, в 2019 году объем полученных заказов увеличился на 15,9%.

В целом, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года заказы на экспорт продукции составили $1 млрд 584,8 млн.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре

2016 года запустил портал Azexport.az.

Х.Насирзаде