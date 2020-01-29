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Транспорт и связь 29.01.2020 12:33

British Airways объявила о приостановке полетов в Пекин и Шанхай

Британская авиакомпания British Airways приостановила все полеты на материковую часть Китая в связи с эпидемиологической ситуацией в этой стране, сообщает в среду британский телеканал Sky News.

Комментируя ситуацию, представитель авиакомпании принес извинения и отметил, то "безопасность пассажиров и экипажей является для нее приоритетом".

British Airways ежедневно совершала из аэропорта "Хитроу" два рейса в китайские города Пекин и Шанхай.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КИТАЙ, ПОЛЕТЫ, ПРИОСТАНОКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]