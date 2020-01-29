British Airways объявила о приостановке полетов в Пекин и Шанхай

Британская авиакомпания British Airways приостановила все полеты на материковую часть Китая в связи с эпидемиологической ситуацией в этой стране, сообщает в среду британский телеканал Sky News.
Комментируя ситуацию, представитель авиакомпании принес извинения и отметил, то "безопасность пассажиров и экипажей является для нее приоритетом".
British Airways ежедневно совершала из аэропорта "Хитроу" два рейса в китайские города Пекин и Шанхай.
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