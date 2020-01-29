Вашингтон на 60 дней продлит по нескольким случаям режим исключения из санкций против Ирана - агентство

Администрация США продлит режим исключения из антииранских санкций по четырем случаям и позволит вести ограниченное сотрудничество по иранской мирной ядерной программе еще на протяжении 60 дней, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников.

В то же время, говорится в сообщении, американская администрация объявит о введении санкций в отношении Организации по атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи.

Агентство отмечает, что решение о продлении режима исключения из санкций принято на фоне разногласий между госсекретарем США Майком Помпео, который выступает за прекращение такой практики, и главой Минфина США Стивеном Мнучиным, который поддерживает продление режима исключения из санкций.