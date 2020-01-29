Вашингтон на 60 дней продлит по нескольким случаям режим исключения из санкций против Ирана - агентство

Администрация США продлит режим исключения из антииранских санкций по четырем случаям и позволит вести ограниченное сотрудничество по иранской мирной ядерной программе еще на протяжении 60 дней, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников.
В то же время, говорится в сообщении, американская администрация объявит о введении санкций в отношении Организации по атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи.
Агентство отмечает, что решение о продлении режима исключения из санкций принято на фоне разногласий между госсекретарем США Майком Помпео, который выступает за прекращение такой практики, и главой Минфина США Стивеном Мнучиным, который поддерживает продление режима исключения из санкций.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза – Минобороны
Глава МИД Азербайджана и сопредседатели МГ ОБСЕ провели встречу по Карабаху
Глава МИД Армении и сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели встречу по Карабаху
AZAL в феврале приостанавливает полеты в Нью-Йорк из-за низкого спроса, возобновит рейсы в марте
Таджикистан и Узбекистан обсуждают строительство в Таджикистане 2 ГЭС стоимостью $552 млн
British Airways объявила о приостановке полетов в Пекин и Шанхай
Иностранные туристы в Азербайджане в 2019г реже пользоваться банковскими картами
В Грузии усилены меры по профилактике коронавируса
Apple получила рекордные прибыль и выручку в I финквартале благодаря высоким продажам iPhone
Президент Алиев выделил 6,4 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Кабмин Азербайджана в 2019 году утвердил генпланы 8 городов
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Количество пользователей приложения “Nar+” превысило 100 тысяч
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за 2019 год!
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе