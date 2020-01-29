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Регион 29.01.2020 12:54

Вашингтон на 60 дней продлит по нескольким случаям режим исключения из санкций против Ирана - агентство

Администрация США продлит режим исключения из антииранских санкций по четырем случаям и позволит вести ограниченное сотрудничество по иранской мирной ядерной программе еще на протяжении 60 дней, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников.

В то же время, говорится в сообщении, американская администрация объявит о введении санкций в отношении Организации по атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи.

Агентство отмечает, что решение о продлении режима исключения из санкций принято на фоне разногласий между госсекретарем США Майком Помпео, который выступает за прекращение такой практики, и главой Минфина США Стивеном Мнучиным, который поддерживает продление режима исключения из санкций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]