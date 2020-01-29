AZAL в феврале приостанавливает полеты в Нью-Йорк из-за низкого спроса, возобновит рейсы в марте

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в феврале 2020 года не будет выполнять полеты из Баку в Нью-Йорк ввиду низкого спроса, полеты по данному рейсу возобновятся в марте.
«Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в феврале каждого года ввиду низкого спроса не выполняет рейсы по ряду международных направлений, в том числе и рейс в Нью-Йорк», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
Этот перерыв в полетах также дает авиакомпании возможность провести капитальное техническое обслуживание своего парка воздушных судов.
«Полеты в Нью-Йорк возобновятся в марте», - подчеркнул представитель авиакомпании.
Рейсы в Нью-Йорк осуществляются дважды в неделю – по понедельникам и субботам.
Ранее AZAL заявила, что из-за низкого спроса в феврале не будет выполнять рейсы из Баку в Пекин.
А.Азизов
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