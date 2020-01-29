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Транспорт и связь 29.01.2020 13:01

AZAL в феврале приостанавливает полеты в Нью-Йорк из-за низкого спроса, возобновит рейсы в марте

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в феврале 2020 года не будет выполнять полеты из Баку в Нью-Йорк ввиду низкого спроса, полеты по данному рейсу возобновятся в марте.

«Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в феврале каждого года ввиду низкого спроса не выполняет рейсы по ряду международных направлений, в том числе и рейс в Нью-Йорк», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

Этот перерыв в полетах также дает авиакомпании возможность провести капитальное техническое обслуживание своего парка воздушных судов.

«Полеты в Нью-Йорк возобновятся в марте», - подчеркнул представитель авиакомпании.

Рейсы в Нью-Йорк осуществляются дважды в неделю – по понедельникам и субботам.

Ранее AZAL заявила, что из-за низкого спроса в феврале не будет выполнять рейсы из Баку в Пекин.

А.Азизов

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Тэги: США, ПОЛЕТЫ, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]