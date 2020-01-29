Пресс-релиз

30 января 2020 года в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоится открытие выставки к Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.

В состав экспозиции войдут фотографии, предоставленные Историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва».

Начало – в 12.00 часов.

Вход свободный

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



