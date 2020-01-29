Минэнерго видит риски, что в рамках действующей налоговой системы РФ может не сохранить уровень добычи нефти

Минэнерго видит риски, что в рамках действующей налоговой системы в нефтяной отрасли, РФ может не сохранить достигнутый уровень добычи нефти. Такое мнение высказал глава Минэнерго Александр Новак на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
"Мы видим риски того, что в рамках действующей налоговой системы мы можем не сохранить достигнутый уровень добычи нефти. И это связано с удорожанием добычи, ухудшением запасов. Необходимо провести инвентаризацию, чтобы увеличить вложения в низкорентабльные месторождения", - сказал он.
Он отметил, что в настоящее время в нефтяной отрасли проводится эксперимент по налогообложению с дополнительного дохода (НДД), и вскоре ведомства планируют подвести эффективность его работы.
По словам министра, также ожидается принятие Энергостратегии до 2035 г., которая учитывает схемы развития нефтяной, газовой и угольной отраслей. "Стратегия находится в правительстве, есть разногласия, в ближайшее время будут рассмотрены", - сказал он.
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