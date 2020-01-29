Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая

Казахстан приостановил выдачу виз гражданам КНР из-за распространения коронавируса в Китае, сообщила пресс-служба казахстанского правительства в среду.
"Межведомственной комиссией при правительстве Казахстана принят ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
"Приостановлена выдача виз гражданам КНР", - отмечается в документе.
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