Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая

Казахстан приостановил выдачу виз гражданам КНР из-за распространения коронавируса в Китае, сообщила пресс-служба казахстанского правительства в среду.

"Межведомственной комиссией при правительстве Казахстана принят ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"Приостановлена выдача виз гражданам КНР", - отмечается в документе.