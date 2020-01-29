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СНГ 29.01.2020 17:33

Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая

Казахстан приостановил выдачу виз гражданам КНР из-за распространения коронавируса в Китае, сообщила пресс-служба казахстанского правительства в среду.

"Межведомственной комиссией при правительстве Казахстана принят ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"Приостановлена выдача виз гражданам КНР", - отмечается в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ВИЗЫ, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]