Британцы, возвращающиеся из Уханя, пройдут 14-дневный карантин - минздрав Великобритании

Британцев, которые возвращаются на родину из китайского города Ухань, поместят в карантин на две недели, сообщает в среду британская

телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, эта мера будет принята по распоряжению министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хенкока. Не исключено, что люди на период карантина будут размещены на военном объекте. При этом им будет обеспечен самый хороший медицинский уход и предоставлены необходимые консультации.

Би-би-си отмечает, что британцам, возвращающимся из других регионов Китая, будет просто рекомендовано снизить до нуля возможные контакты также на 14-дневный срок.

Ожидается, что сотни британцев прибудут на родину из Уханя в четверг.