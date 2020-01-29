Большинство украинцев назвали Зеленского двигателем реформ - опрос

Большинство граждан Украины главным двигателем реформ считают президента Владимира Зеленского, заявила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.
Так она прокомментировала результаты исследования, проведенного фондом совместно с социологической службой Центра Разумкова 6-11 декабря 2019г.
"Кого граждане считают двигателем реформ и кого - тормозом реформ? Как никогда основным двигателем реформ с большим разрывом считают президента - 60%, ранее президент также входил в двигатели, но наряду с другими", - сказала Бекешкина в среду на заседании "круглого стола в Киеве.
Согласно исследованию, двигателями реформ респонденты назвали правительство (37%), правящую парламентскую фракцию "Слуга народа" (30%), население (27%), общественные организации, волонтеров (24%). По мнению респондентов, больше всего препятствуют реформам олигархи (51%), бюрократия и чиновники (43%).
Как сказала Бекешкина, по сравнению с прошлым годом резко возросли надежды на президента (с 24% до 60%), и парламентское большинство (с 10% до 30%). В то же время значительно уменьшилось количество тех, кто считает двигателем реформ страны Запада (с 25% до 12%), МВФ и Всемирный банк (с 24% до 12%).
Согласно исследованию, позитивно оценена реализация реформ президентом (60% позитивных оценок, 25% - негативных), в основном негативно - деятельность правительства (45% негативных оценок, 36% - позитивных) и Верховной Рады (50% и 31%).
"Состояние общественного мнения позитивное - сейчас намного больше граждан верят в успех реформ, чем год назад. Тогда совсем не верили в успех реформ 23%, сейчас таких - 13%. Большинство граждан, 80%, считают, что Украина способна преодолеть явные трудности", - сказала Бекешкина.
Исследование проводилось во всех регионах Украины среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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