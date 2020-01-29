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СНГ 29.01.2020 17:42

Большинство украинцев назвали Зеленского двигателем реформ - опрос

Большинство граждан Украины главным двигателем реформ считают президента Владимира Зеленского, заявила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

Так она прокомментировала результаты исследования, проведенного фондом совместно с социологической службой Центра Разумкова 6-11 декабря 2019г.

"Кого граждане считают двигателем реформ и кого - тормозом реформ? Как никогда основным двигателем реформ с большим разрывом считают президента - 60%, ранее президент также входил в двигатели, но наряду с другими", - сказала Бекешкина в среду на заседании "круглого стола в Киеве.

Согласно исследованию, двигателями реформ респонденты назвали правительство (37%), правящую парламентскую фракцию "Слуга народа" (30%), население (27%), общественные организации, волонтеров (24%). По мнению респондентов, больше всего препятствуют реформам олигархи (51%), бюрократия и чиновники (43%).

Как сказала Бекешкина, по сравнению с прошлым годом резко возросли надежды на президента (с 24% до 60%), и парламентское большинство (с 10% до 30%). В то же время значительно уменьшилось количество тех, кто считает двигателем реформ страны Запада (с 25% до 12%), МВФ и Всемирный банк (с 24% до 12%).

Согласно исследованию, позитивно оценена реализация реформ президентом (60% позитивных оценок, 25% - негативных), в основном негативно - деятельность правительства (45% негативных оценок, 36% - позитивных) и Верховной Рады (50% и 31%).

"Состояние общественного мнения позитивное - сейчас намного больше граждан верят в успех реформ, чем год назад. Тогда совсем не верили в успех реформ 23%, сейчас таких - 13%. Большинство граждан, 80%, считают, что Украина способна преодолеть явные трудности", - сказала Бекешкина.

Исследование проводилось во всех регионах Украины среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Тэги: УКРАИНА, РЕФОРМЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]