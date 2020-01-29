Ученым из Института инфекционных заболеваний и иммунологии в Мельбурне удалось успешно создать копию остроинфекционного "уханьского" коронавируса, сообщает в среду австралийское телевидение.
По словам экспертов, это поможет быстрее создать необходимую вакцину.
О результатах работы ученые проинформируют Всемирную организацию здравоохранения.
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