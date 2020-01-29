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СНГ 29.01.2020 18:29

Президент Додон назвал коррупцию главной угрозой для Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что коррупция является главной угрозой для страны.

"В то время как некоторые политики пытаются поставить на первое место по значимости геополитические вопросы, такие как объединение с Румынией, борьба с Москвой, борьба с американцами и другие ложные темы, для меня и правительственной команды реальная угроза государственной безопасности исходит изнутри страны. Угроза настоящая, а не геополитическая. Угроза, против которой до сих пор ни одно правительство не боролось по-настоящему, - коррупция", - заявил Додон в среду в своем выступлении на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Он подчеркнул, что "сотни тысяч молдавских граждан покинули страну при предыдущих властях не из-за геополитической ориентации страны, а из-за коррупции, которая привела к бедности, социальному неравенству, несправедливости".

"Именно поэтому вопрос коррупции фигурирует в повестке дня каждого заседания Высшего совета безопасности, которые я провожу как президент страны. Именно поэтому мы попросили правительство провести глубокие реформы в области правосудия в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и в тесном сотрудничестве с экспертами этого учреждения", - отметил президент.

По его словам, в Молдавии есть "важные подвижки в борьбе с коррупцией". Есть прогресс в расследовании банковского мошенничества, а бенефициаров кражи миллиарда долларов из молдавских банков собираются отдать под суд.

Додон подчеркнул, что "посредством комплексной реформы правосудия в Молдавии намерены искоренить коррупцию среди судей, обеспечить профессиональный и честный судейский корпус, вернуть доверие граждан к судье и правосудию", а сама реформа "должна быть выведена из русла политических дебатов".

"Мы не хотим реформы ради реформы или её копирования любой ценой. Нам нужен процесс, в котором есть доверие и поддержка. Вот почему реформа правосудия является одним из наиболее важных вызовов, стоящих перед нами. Это та область, где поддержка европейских институтов очень важна для нас, так как верховенство закона было практически подорвано на протяжении последних лет в Республике Молдова", - констатировал Додон.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРРУПЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]