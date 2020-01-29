Еврокомиссия представила свою рабочую программу на 2020 год

Европейская комиссия (ЕК) утвердила в среду свою рабочую программу на 2020 год, призванную преобразовать политические директивные направления председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен в "конкретные выгоды для общества, предприятий и европейских граждан".

"Комиссия решительно настроена ответить на встающие перед нами вызовы поколений, такие как климатические изменения, цифровизация и миграция. Она решительно настроена реализовать "Европейский зеленый пакт" и улучшить шансы граждан и предприятий ЕС во время цифрового преобразования. Данная рабочая программа позволит содействовать строительству более амбициозного союза", - заявила фон дер Ляйен.

Заместитель председателя ЕК по вопросам межинституциональных отношений ЕС Марош Шефчович, представляя программу журналистам в среду в Брюсселе, сказал: "Воплотить в реальность наши амбиции - это командная работа всех институтов, государств-членов и главных партнеров. Вот почему рабочая программа комиссии - это также отражение главных приоритетов Европейского парламента и Европейского совета. Кроме того, впервые программа представляет долгосрочное видение тенденций, которые формируют наши экономики и наши общества".

Европейская комиссия, объяснил Шефчович, в 2020 году приступит к воплощению шести основных установочных целей мандата фон дер Ляйен в конкретные инициативы, которые в дальнейшем будут обсуждаться и реализовываться в сотрудничестве с Европейским парламентом, государствами-членами и другими партнерами.

Это, напомнили в Еврокомиссии, - "Европейский зеленый пакт", адаптация Европы к цифровой эре, экономика на службе людей, более сильная Европа на международной сцене, продвижение европейского образа жизни, новый импульс европейской демократии.

Для осуществления этих программных установок Европейской комиссией разработан список из 43 стратегических целей.