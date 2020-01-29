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Дальнее зарубежье 29.01.2020 19:16

ЕС должен обсудить план США по ближневосточному урегулированию, считают в Берлине

План администрации США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке нужно обсудить на национальном уровне и в ЕС, прежде чем принимать какие-либо решения, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Важно, чтобы мы на европейском уровне обсудили это и затем сформулировали единую позицию", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в среду.

По его словам, Берлин планирует активно заняться изучением содержания этого плана.

План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предполагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также - создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЕС, США, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]