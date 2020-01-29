ЕС должен обсудить план США по ближневосточному урегулированию, считают в Берлине

План администрации США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке нужно обсудить на национальном уровне и в ЕС, прежде чем принимать какие-либо решения, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Важно, чтобы мы на европейском уровне обсудили это и затем сформулировали единую позицию", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в среду.
По его словам, Берлин планирует активно заняться изучением содержания этого плана.
План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предполагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.
План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также - создание полностью демилитаризованного палестинского государства.
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