ЕС должен обсудить план США по ближневосточному урегулированию, считают в Берлине

План администрации США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке нужно обсудить на национальном уровне и в ЕС, прежде чем принимать какие-либо решения, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Важно, чтобы мы на европейском уровне обсудили это и затем сформулировали единую позицию", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в среду.

По его словам, Берлин планирует активно заняться изучением содержания этого плана.

План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предполагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также - создание полностью демилитаризованного палестинского государства.