ЦМ «Ряй» проведет экзит-полл на досрочных парламентских выборах – ЦИК Азербайджана

Центр мониторинга «Ряй» проведет экзит-полл на досрочных парламентских выборах в Азербайджане 9 февраля.
Такое решение принято на заседании ЦИК Азербайджана в среду, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
«Экзит-полл, который будет проводить Центр, охватит 1,08 тыс. избирательных участка в 118 избирательных округах Азербайджана. К экзит-поллу центром будет привлечено 1,08 тыс. интервьюеров», - подчеркнули в ЦИК.
Кроме этого, решением ЦИК экзит-полл на досрочных выборах также проведет Фонд «Права человека 21 век – Азербайджан» совместно с французским институтом социологических исследований «Opinion Way».
Таким образом, число компаний, которые будут проводить экзит-поллы на досрочных парламентских выборах в Азербайджане, увеличилось до 3.
Х.Насирзаде
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