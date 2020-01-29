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Внутренняя политика 29.01.2020 17:06

ЦМ «Ряй» проведет экзит-полл на досрочных парламентских выборах – ЦИК Азербайджана

Центр мониторинга «Ряй» проведет экзит-полл на досрочных парламентских выборах в Азербайджане 9 февраля.

Такое решение принято на заседании ЦИК Азербайджана в среду, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

«Экзит-полл, который будет проводить Центр, охватит 1,08 тыс. избирательных участка в 118 избирательных округах Азербайджана. К экзит-поллу центром будет привлечено 1,08 тыс. интервьюеров», - подчеркнули в ЦИК.

Кроме этого, решением ЦИК экзит-полл на досрочных выборах также проведет Фонд «Права человека 21 век – Азербайджан» совместно с французским институтом социологических исследований «Opinion Way».

Таким образом, число компаний, которые будут проводить экзит-поллы на досрочных парламентских выборах в Азербайджане, увеличилось до 3.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЦИК, ВЫБОРЫ, ЭКЗИТ/ПОЛЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]