Корбин заявил, что план США по Ближнему Востоку не является мирным и нарушает права палестинцев

Предложенный накануне президентом США Дональдом Трампом план урегулирования на Ближнем Востоке не несет мира и самым серьезным образом нарушает права палестинцев, заявил в среду в палате общин лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.
"Недавний ближневосточный план президента Трампа не является мирным. Согласно нему, будут аннексированы палестинские территории, зафиксирована нелегальная израильская колонизация (палестинских земель - ИФ), будут переселять палестинских граждан Израиля и отрицать фундаментальные права палестинского народа", - сказал Корбин.
Затем он задал вопрос премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, продемонстрирует ли он позднее в среду на встрече с госсекретарем США Майком Помпео приверженность Лондона признанному международным сообществом другому "мирному плану" по урегулированию на Ближнем Востоке, а не предложению Трампа.
"Никакой мирный план неидеален, однако у данного плана (США - ИФ) есть преимущество - принцип "двух государств", - отвечал Джонсон.
По словам Джонсона, данный план гарантирует, что столицей и израильского и палестинского государств будет Иерусалим.
Премьер также призвал Корбина побуждать Палестинскую национальную администрацию работать с выдвинутой США инициативой.
План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.
План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также создание полностью демилитаризованного палестинского государства.
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