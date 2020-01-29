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Дальнее зарубежье 29.01.2020 19:29

Корбин заявил, что план США по Ближнему Востоку не является мирным и нарушает права палестинцев

Предложенный накануне президентом США Дональдом Трампом план урегулирования на Ближнем Востоке не несет мира и самым серьезным образом нарушает права палестинцев, заявил в среду в палате общин лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Недавний ближневосточный план президента Трампа не является мирным. Согласно нему, будут аннексированы палестинские территории, зафиксирована нелегальная израильская колонизация (палестинских земель - ИФ), будут переселять палестинских граждан Израиля и отрицать фундаментальные права палестинского народа", - сказал Корбин.

Затем он задал вопрос премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, продемонстрирует ли он позднее в среду на встрече с госсекретарем США Майком Помпео приверженность Лондона признанному международным сообществом другому "мирному плану" по урегулированию на Ближнем Востоке, а не предложению Трампа.

"Никакой мирный план неидеален, однако у данного плана (США - ИФ) есть преимущество - принцип "двух государств", - отвечал Джонсон.

По словам Джонсона, данный план гарантирует, что столицей и израильского и палестинского государств будет Иерусалим.

Премьер также призвал Корбина побуждать Палестинскую национальную администрацию работать с выдвинутой США инициативой.

План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛЕЙБОРИСТЫ, США, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]