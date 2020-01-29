Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8722 RUR   0.0273 GBR   2.2135 TRY   0.2861

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.48 0.34 Brent 59.51 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Наука и образование 29.01.2020 20:45

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно стартовала на орбиту с новой группой из 60 мини-спутников, предназначенных для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 09:06 по восточному времени США с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

С учетом вывода нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 240 космических аппаратов системы Starlink.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 используется в третий раз. Через 8 минут и 24 секунды после старта она должна будет в автоматическом режиме совершить мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. А примерно через 45 минут специальные морские суда Ms. Tree и Ms. Chief попытаются "поймать" в надводные сети обе створки обтекателя головной части ракеты. В ходе всех прежних запусков это не удавалось.

Группа спутников Starlink будет выведена на орбиту высотой 290 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Это уже четвертый вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Первые 60 спутников были запущены в конце мая, а вторые - в ноябре прошлого года, третьи - в январе.

Компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале прошлого года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РАКЕТА, СПУТНИКИ, ЗАПУСК


Похожие новости


NASA завершает установку двигателей на сверхтяжелой ракете для полетов на Луну Требования США по ракете 9М729 - лишь предлог для выхода из ДРСМД, считает Лавров США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен-3" Пентагон разрабатывает гиперзвуковую ракету с дальностью 1,6 тыс. км для сухопутных войск В США успешно испытана ракета, способная запутать системы ПВО - Пентагон США осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]