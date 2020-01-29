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Происшествия 29.01.2020 21:09

В Тибете сообщили о первом возможном случае нового коронавируса

Врачи в столице Тибетского автономного района (ТАР) городе Лхасе полагают, что обнаружили первый в этой части Китая случай заболевания новым типом коронавируса, сообщают в среду китайские СМИ.

До сих пор Тибет остается единственной частью Китая, где не были зафиксированы случаи заболевания новым коронавирусом, отмечают китайские СМИ.

Ранее в среду стало известно, что медики выявили четыре случая заболевания новым коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах. Это первая страна Ближнего Востока, где зафиксировали новый коронавирус. Все заболевшие - члены одной семьи, прибывшей из Китая.

Семья прибыла в ОАЭ 16 января из Уханя, эпицентра заболевания. Симптомы заболевания у первого заболевшего в семье проявились только 23 января. В настоящее время в ОАЭ отслеживают перемещения семьи по стране.

По последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано 6078 случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели.

Таким образом, по числу заболевших в Китае новый коронавирус уже превзошел вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) 2002-2003 гг. Тогда на территории материкового Китая было зафиксировано 5327 случаев заболевания.

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Тэги: КИТАЙ, ТИБЕТ, КОРОНАВИРУС, ПОДОЗРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]