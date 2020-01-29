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29.01.2020 19:33

Фондовые индексы США повышаются второй день подряд

Американские фондовые индексы начали сессию в среду подъемом благодаря сильной корпоративной отчетности, при этом они повышаются второй день подряд.

Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам январского заседания, которое завершится в среду, полагает подавляющее большинство экспертов, опрошенных различными СМИ. Федрезерв снижал ставку трижды в прошлом году - в июле, сентябре и октябре. В декабре Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) сохранил ставку неизменной и дал понять, что не видит необходимости в ее изменении в обозримом будущем.

При этом трейдеры ждут сигналов о сроках завершения программы выкупа векселей.

"Мы всецело ожидаем, что председатель ФРС Пауэлл повторил декабрьскую мантру, а именно, что текущий уровень процентных ставок является адекватным, и что для смягчения политики требуется существенное изменение прогнозов", - заявил главный экономист Pantheon Macroeconomics Ян Шефердсон.

К настоящему моменту финансовую отчетность за прошедший квартал опубликовали около четверти компаний, входящих в Standard & Poors 500. Примерно в 72% случаев их показатели оказались лучше консенсус-прогнозов, по данным FactSet.

Apple Inc. зафиксировала рекордные прибыль и выручку в первом квартале 2020 финансового года квартала, завершившегося 28 декабря, благодаря сильным продажам iPhone и носимых устройств. Котировки бумаг компании поднимаются на 2% в начале торгов.

Акции L Brands Inc. взлетели на 13,5%. По данным СМИ, компания рассматривает возможность продажи принадлежащей ей сети магазинов нижнего белья Victorias Secret.

Цена бумаг General Electric Co. подскочила более чем на 7%. Промышленный конгломерат сократил в четвертом квартале года прибыль и выручку, но они превысили ожидания аналитиков.

Стоимость Dow Inc. растет на 4,9%. Химическая компания зафиксировала убыток в октябре-декабре, но скорректированная прибыль оказалась выше прогнозов.

Котировки акций Boeing Co. повышаются на 2,4%, несмотря на слабую отчетность. Авиастроительный концерн неожиданно получил чистый убыток в четвертом квартале и сообщил о том, что будет постепенно сокращать производство самолетов 787 Dreamliner.

Между тем снижается стоимость производителей чипов Advanced Micro Devices Inc. (-7,1%) и Xilinx Inc. (-9,1%), крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay Inc. (-4%), сети кофеен Starbucks Corp. (-2,2%) и телекоммуникационной AT&T Inc. (-1,9%), поскольку их финансовая отчетность разочаровала инвесторов.

Значение Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск выросло на 0,27% и составляло 28799,81 пункта.

Индекс Standard & Poors 500 увеличился на 0,09% - до 3279,29 пункта.

Nasdaq Composite к этому времени поднялся на 0,14%, достигнув 9282,59 пункта.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]