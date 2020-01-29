ЕС готов сотрудничать со всеми партнерами в развитии 5G, но правила надо выполнять - еврокомиссар Бретон

Принятый в среду Еврокомиссией набор рекомендаций по устранению рисков безопасности, связанных с развертыванием в ЕС мобильных сетей пятого поколения (5G), не направлен против конкретных стран и компаний, в том числе китайской Huawei.

"Меры не направлены против какой-либо конкретной страны, конкретного предприятия - это не наша роль, - заявил на пресс-конференции комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон. - Мы в Европе держим открытыми двери для всех, говорим всем "добро пожаловать". Но у нас есть свои правила, которые всем надо выполнять".

Заместитель председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер, курирующая вопросы цифровых технологий, напомнила о месте Китая в международных отношениях ЕС. Это "развивающаяся страна, стратегический конкурент ЕС в ряде областей, но также стратегический партнер, например, в части изменения климата".

"Касательно конкретики, - подчеркнула она, - страны ЕС несут ответственность за свою безопасность, и дело стран ЕС оценивать риски. Для нас важно, чтобы оценка была основана на объективных критериях".

Они призвала государства-члены ЕС не медлить с этой оценкой, чтобы Брюссель продолжил выработку общих правил. По ее словам, при этом "надо смотреть, где технические вопросы, а где проблемы стратегии".

Бретон подчеркнул, что главная ответственность за безопасность сетей связи 5G лежит на национальных органах и предприятиях. Они свободны в выборе оборудования и поставщиков. Но, предположил он, не все иностранные партнеры будут допущены к "чувствительным" частям сети, связанным с национальной безопасностью.

По словам Бретона, Европа вовсе не отстала в развитии технологий 5G. Более 50% связанных с этим патентов зарегистрировано в ЕС. Для сравнения, около 30% - в Китае, 15% - у американцев.

Сегодняшнее решение исполнительного коллегии ЕС следует за призывом глав государств и правительств (Европейского совета) к согласованному подходу к безопасности сетей 5G.

С марта прошлого года государства-члены определили риски и точки уязвимости на национальном уровне и опубликовали начальную совместную оценку рисков ЕС. С помощью согласованного набора инструментов они обязуются двигаться вместе вперед на основе объективной оценки выявленных рисков и пропорциональных мер по их смягчению.

В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что принятым сегодня решением ЕК начинает соответствующие действия в рамках своей компетенции и призывает принять ключевые меры к 30 апреля 2020 года.

Результаты опубликованного сегодня исследования Евробарометра показывают, что уровень осведомленности европейцев о киберпреступности растет. 52% респондентов заявили, что они достаточно хорошо или очень хорошо информированы о киберпреступности, по сравнению с 46% в 2017 году.