Зампред Газпрома: газ хочет быть равноправным партнером ВИЭ в борьбе за достижение климатических целей ЕС

Газовая отрасль, по мнению ее стратегов, способна помочь Евросоюзу наиболее быстрым и дешевым способом достигнуть его амбициозных климатических целей. При этом газовая отрасль должна быть равноправным партнером возобновляемых источников энергии с четким пониманием своего места и будущего, заявил заместитель председателя правления "Газпрома"Олег Аксютин на Европейской газовой конференции в Вене.

"Мы считаем, что природный газ, и об этом тоже сегодня говорилось, может внести значительный и важный вклад в реализацию зеленого курса Европы и стать достойным партнером возобновляемой энергетики. Создание такого равноправного партнерства, на наш взгляд, принципиальный вопрос, учитывая зависимость возобновляемых источников энергии от меняющихся погодных условий и, собственно говоря, от самого климата", - заявил российский газовик.

Он напомнил, что за минувший год Европа провозгласила новые амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году, и их доведение до нуля уже к 2050 году. В рамках достижения этих целей запланировано к 2040 году закрыть порядка 70% работающих сейчас в Европе мощностей угольных электростанций (почти 120 гигаватт мощности). Это равно половине мощности всей европейской газовой генерации. Кроме того, во многих странах реализуются программы по отказу от ядерной энергетики. Через 20 лет выработка электроэнергии атомных электростанций сократится почти на 175 тераватт-часов.

"Восполнить такой объем выводимой мощности, особенно в условиях реализации жестких экологических целей можно будет только за счет природного газа", - уверен стратег "Газпрома".

"Ставка на возобновляемые источники в Европе - это политический выбор и мы, как крупнейшая энергетическая компания мира, должны работать исходя из потребностей европейского рынка, конкурируя и дополняя различные источники, в том числе для энергетической безопасности всех европейских стран. Партнерство "возобновляемая энергия и газ" может содействовать достижению климатических целей, так и обеспечению энергетической безопасности за счет синергетического эффекта и снизить те риски возобновляемой энергетики, которые возрастают при значительном масштабировании. Такие как рост зависимости от импорта редкоземельных элементов, значительное увеличение доли затрат на энергоснабжение при производстве товаров и услуг, необходимость создания системы хранения электроэнергии, дублирующей по мощности саму производственную составляющую электроэнергетики. В то же время как существующая газовая электрогенерация фактически есть и может рассматриваться как полноценный партнер", - уверен Аксютин.

Зампред "Газпрома" заявил, что газовой отрасли нужно понимание ее востребованности в этом пути Евросоюза к нейтральному энергетическому балансу: "Решение Европейского Союза о приоритетном использовании газа для компенсации падения электрогенерации из возобновляемых источников при неблагоприятных природных условиях позволит инвесторам сохранить и приумножить потенциал газовой инфраструктуры. В то же время отсутствие данного абсолютно четкого и ясного сигнала приведет к фактическому уходу инвесторов из отрасли, так как поддержание данного резерва может просто оказаться нерентабельным".

Газовик отдельно отметил роль природного газа в сокращении выбросов. "C 2000 года на глобальном уровне увеличение потребления природного газа не допустило выбросов диоксидов углерода в размере почти 3 млрд тонн. Сегодня Российская Федерация - реально низкоуглеродная энергетика по сравнению с другими крупными экономиками. Низкий углеродный след нашей электроэнергетики обусловлен структурой выработки, где 48% приходится на долю природного газа. Деятельность "Газпрома" по газификации регионов и транспортного сектора уже содействует декарбонизации экономики и будет в дальнейшем обеспечивать сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ", - заявил Аксютин.

Он констатировал, что вопросы импорта газа особенно актуальны в свете устойчивой тенденции последних лет к снижению добычи газа в странах Европы - в 2019 году падение добычи ускорилось. Крупнейшие поставщики - Норвегия и Нидерланды - зафиксировали снижение добычи на 7 млрд и 4 млрд кубометров соответственно, а в целом в Европе она упала на 16 млрд кубометров, или 6,5%.

"Указанная тенденция в среднесрочной и долгосрочной перспективе, очевидно, предполагает различные ниши для импорта газа. И неудивительно, собственно, что за этот перспективный рынок ведется достаточно ожесточенная борьба. Стремление занять эту нишу - понятное желание экспортеров, единственно, что не все игроки сегодня соблюдают правила честной игры", - заявил зампред "Газпрома".

"Мы стремимся, чтобы наши поставки были самыми низкоуглеродными по всей производственной цепочке, то есть с минимальными выбросами. Из всех возможных маршрутов поставок природного газа в европейские страны трубопроводный газ считается самым экологичным решением. Для СПГ затраты энергии на сжижение и транспортировку значительно больше, а в случае использования сланцевого газа значительно больше выбросы метана при самом процессе добычи. Причем среди трубопроводных поставок газа минимальный углеродный след имеют наши новые проекты - это "Северный" и "Турецкий потоки", из-за энергетически оптимальных морских газопроводов и современного уровня применяемых технологий", - проиллюстрировал он.

Аксютин также добавил, что по сравнению со старым маршрутом транзит природного газа через новый коридор "Турецкий поток" имеет явные экономические и экологические преимущества. Сокращение выбросов парниковых газов при поставках газа этим маршрутом составляет более 4 млн тонн СО2-эквивалента ежегодно.

"Это ощутимый и реальный вклад в декарбонизацию европейской экономики в целом и поставок российского газа в частности. Значительный потенциал сокращения выброса парникового газа для стран Юго-Восточной Европы можно обеспечить при замещении угля природным газом в секторе производства тепло- и электроэнергии. Это самый быстрый и дешевый способ добиться амбициозных климатических целей, которые сегодня принимаются в Европейском союзе", - заявил топ-менеджер "Газпрома".