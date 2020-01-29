Еврокомиссия доложила о готовности противостоять коронавирусу

Члены Еврокомиссии (ЕК) по здравоохранению Стелла Кириакидис и по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич проинформировали в среду журналистов в Брюсселе о состоянии мобилизации средств ЕС для предупреждения заболеваний коронавирусом и борьбы с ним.

"В настоящее время мы имеем дело в Европе с восемью подтвержденными лабораториями случаями (заражения коронавирусом - ИФ): четыре во Франции и четыре в Германии. Я нахожусь в постоянном контакте с министрами здравоохранения Франции и Германии, и мне гарантировали, что необходимые меры по противостоянию вирусу приняты в обеих странах", - сообщила Кириакидис.

По ее словам, эти люди находятся в специализирующихся на инфекционных заболеваниях медицинских учреждениях. Ведется отслеживание контактов, которые имели зараженные коронавирусом пациенты.

Еврокомиссар сказала, что получила заверения хорватского председательства в Совете ЕС о скором созыве экстренного заседания совета по здравоохранению.

"Ситуация сложная, и она в непрерывном развитии. Есть большая неопределенность в том, что касается источника инфекции, ее вирулентности и патогенного характера. С научной точки зрения, мы не располагаем в настоящий момент ни специфическом средством лечения, ни вакциной против этого заболевания", - продолжила Кириакидис.

Она отметила, что при большем объеме знаний о заболевании можно будет целенаправленнее осуществлять превентивную работу и информирование населения. Китай предоставил свою информацию об эпидемии, обмен информацией с Китаем сейчас имеет критическое значение для предупреждения вируса на международном уровне.

Еврокомиссар перечислила меры, которые ЕК мобилизовала с начала распространения коронавируса. На последнем заседании комитета ЕС по безопасности здоровья государства-члены доложили о своем повышенном уровне подготовки к противостоянию распространению заболевания.

"Если ситуация ухудшится, мы будет располагать дополнительными средствами в дополнение к тем, которые используются сейчас, включая выделение срочного финансирования в поддержку реакции на эпидемию", - заверила Кириакидис.

В свою очередь еврокомиссар Ленарчич сказал, что различные службы ЕК, которая играет координирующую роль в случаях серьезной трансграничной санитарной угрозы, осуществляют постоянные контакты с китайскими властями и государствами-членами ЕС со времени появления очага эпидемии. Он также отметил, что по указанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен распорядился об усиленном сотрудничестве соответствующих компетентных служб.

Ленарчич сообщил, что в среду утром фон дер Ляйен беседовала по телефону с главой Госсовета Китая Ли Кэцяном, чтобы высказать предложение Еврокомиссии оказать помощь, если будет такое пожелание, в управлении ситуацией.

Еврокомиссар упомянул роль ЕК в организации репатриации европейских граждан в свои страны, в частности, активацию накануне по просьбе Франции механизма гражданской защиты ЕС для вывоза европейцев из Китая.

Член Еврокомиссии подчеркнул при этом, что европейский механизм гражданской защиты может быть активирован в интересах третьих стран. "Если Китай запросит помощь через механизм гражданской защиты, мы можем организовать чрезвычайное развертывание наших медицинских команд", - объяснил Ленарчич.

"Мы следим за мировой ситуацией глобальным образом, чтобы иметь возможность сотрудничать с Китаем в возможно наиболее оптимальной манере", - добавил еврокомиссар.

На вопрос, не опасаются ли в Еврокомиссии, что дальнейшее негативное развитие ситуации с коронавирусом и соответствующие меры противодействия будут представлять собой в среднесрочной перспективе угрозу для экономических обменов с Китаем, Ленарчич ответил: "Что касается комиссии, общественное здравоохранение находится в первом ряду наших приоритетов".