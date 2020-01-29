США и Израиль создадут комиссию для уточнения суверенитета над еврейскими поселениями на западном берегу Иордана

Вашингтон хотел бы создать с Израилем комиссию для обсуждения вопроса о "применении суверенитета над еврейскими поселениями" на Западном берегу реки Иордан, прежде чем власти еврейского государства приступят к практическим шагам, сообщило израильское телевидение со ссылкой на посла США Дэвида Фридмана.

При этом американский дипломат отметил, что пока нельзя сказать, сколько времени это займет

"Это процесс, который требует усилий, точности и калибровки, и мы должны убедиться, что аннексия соответствует карте в нашем плане", - сказал Фридман.

"Мы рассмотрим предложение Израиля, изучим его и убедимся в том, что оно соответствует нашему плану. Мы создадим комиссию как можно скорее, незамедлительно начнем работу и постараемся как можно быстрее покончить с этим, но я не знаю, как долго это будет продолжаться", - подчеркнул посол.

Ближневосточный план, обнародованный накануне президентом США Дональдом Трампом, предусматривает узаконивание части поселений на аннексированных Израилем землях на Западном берегу реки Иордан.

Как отмечают израильские СМИ, "сделка века" Трампа содержит список поселений, которые станут земельными анклавами на территории Палестинского государства. Согласно плану, таких еврейских анклавов будет пятнадцать.