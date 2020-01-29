Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8722 RUR   0.0273 GBR   2.2135 TRY   0.2861

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.48 0.34 Brent 59.51 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 29.01.2020 23:15

Глава ВОЗ созовет в четверг чрезвычайный комитет по коронавирусу

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о том, что чрезвычайный комитет соберется в четверг для обсуждения проблемы коронавируса.

"Я решил вновь созвать чрезвычайный комитет по новому коронавирусу завтра, чтобы он рекомендовал мне, объявлять ли текущую вспышку чрезвычайной ситуацией в области международного общественного здравоохранения", - сообщил в среду он в Twitter.

Он отметил, что вернулся из Китая, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по ситуации со вспышкой коронавируса. Глава ВОЗ указал, что высоко ценит "подобную открытость" с китайской стороны. Кроме того, он добавил, что сотрудники ВОЗ работают круглосуточно и очень усердно.

Экстренный комитет ВОЗ дважды собирался на прошлой неделе для обсуждения вопроса, объявлять ли ситуацию вокруг нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области международного общественного здравоохранения.

Однако по итогам обеих встреч комитет принял решение, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения.

По последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано 6078 случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели.

Таким образом, по числу заболевших в Китае новый коронавирус уже превзошел вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) 2002-2003 гг. Тогда на территории материкового Китая было зафиксировано 5327 случаев заболевания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВОЗ, ГЛАВА, КОРОНАВИРУС

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]