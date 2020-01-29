Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков по инициативе американской стороны принял в среду временного поверенного в делах США в Минске Дженифер Мур и военных атташе США, Германии и Польши, обсуждались вопросы предстоящих учений НАТО, сообщает госагентство БелТА.

По его информации, на встрече были обсуждены вопросы белорусско-американского взаимодействия, а также затронуты проблемы международной и региональной безопасности в контексте планов проведения масштабных военных учений "Защитник Европы - 2020" с участием подразделений вооруженных сил США и ряда европейских стран - членов НАТО.

"Иностранные партнеры подробно рассказали о подготовке к переброске и развертыванию привлекаемых воинских подразделений в рамках предстоящих маневров", - отмечается в сообщении.

Со стороны временной поверенной в делах США и военных атташе стран НАТО была подтверждена готовность продемонстрировать максимальную транспарентность учений "Защитник Европы - 2020" в духе действующих международных соглашений и обязательств по мерам доверия и безопасности.

Как сообщалось, НАТО в апреле-мае 2020 года планирует провести маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020"). Эти масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие представители 18 государств.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать планы ответного реагирования на размещение военных контингентов НАТО и США у своих границ.