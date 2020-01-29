Самолеты ВВС США провели очередную многочасовую разведку у границ России на Черном море

Сразу два стратегических разведывательных самолета ВВС США в среду совершили многочасовые полеты вдоль побережья России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолеты радиоэлектронной разведки RC-135W и RC-135U, вылетевшие с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, выполняли задание вблизи побережья Крыма и Краснодарского края. Полеты, продолжавшиеся не менее трех часов, осуществлялись на расстоянии примерно 60 км от берега и на высотах 10 тыс. метров над международными водами Черного моря.

Самолеты радиоэлектронной разведки RC-135 в различных модификациях предназначены для определения с дальнего расстояния режимов работы сил ПВО, вскрытия координат развернутых зенитных ракетных комплексов и РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.

Как сообщалось, в минувший четверг эти два американских самолета также совершили трехчасовые разведывательные полет вблизи российских границ на Черном море. RC-135W выполнял полет к юго-западу от Крыма по линии от Севастополя до западной оконечности полуострова, а RC-135U барражировал от Керченского пролива до Севастополя.

В минувшую пятницу официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" сообщила, что в течение прошедшей недели воздушную разведку вдоль государственных границ Российской Федерации вели 40 иностранных летательных аппаратов.

Согласно еженедельной инфографике издания, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю выполнили два вылета на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России.