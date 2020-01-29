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Дальнее зарубежье 29.01.2020 20:55

Удары сирийской армии по боевикам в Идлибской зоне нанесены избирательно, население не пострадало - Минобороны РФ

Российские военные заявили, что армия Сирии нанесла удары по боевикам в Идлибской зоне деэскалации предельно избирательно - мирное население и гражданские объекты не пострадали.

"Огневое поражение осуществлялось исключительно по позициям, технике и скоплениям боевиков. Удары наносились предельно избирательно и точно", - сказал на брифинге в среду начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали", - сказал генерал.

По его словам, действия сирийской армии стали ответом на атаки террористов. Боренков назвал целью контрнаступления сирийской армии "разгром экстремистских группировок, сконцентрированных в западных пригородах города Алеппо, а также в районе городов Маарет-эн-Нуман и Серакаб провинции Идлиб".

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ИДЛИБ, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]