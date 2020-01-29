Удары сирийской армии по боевикам в Идлибской зоне нанесены избирательно, население не пострадало - Минобороны РФ

Российские военные заявили, что армия Сирии нанесла удары по боевикам в Идлибской зоне деэскалации предельно избирательно - мирное население и гражданские объекты не пострадали.
"Огневое поражение осуществлялось исключительно по позициям, технике и скоплениям боевиков. Удары наносились предельно избирательно и точно", - сказал на брифинге в среду начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
"Мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали", - сказал генерал.
По его словам, действия сирийской армии стали ответом на атаки террористов. Боренков назвал целью контрнаступления сирийской армии "разгром экстремистских группировок, сконцентрированных в западных пригородах города Алеппо, а также в районе городов Маарет-эн-Нуман и Серакаб провинции Идлиб".
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