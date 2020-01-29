Вылетевший в Москву самолет вернулся в Баку после столкновения со стаей птиц - AZAL

Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), направляющийся из Баку в Москву, вернулся в Азербайджан после столкновения со стаей птиц, говорится в сообщении AZAL.

«Капитан воздушного судна рейса J2-854 AZAL, вылетевший из Баку в Москву в 20:31 по местному времени, после столкновения со стаей птиц принял решение развернуться в Международный аэропорт Гейдар Алиев», - отмечается в сообщении.

По данным авиакомпании, в 20:56 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту.

«Пассажиры рейса вылетят в Москву другим самолетом» - говорится в сообщении.

Н.Аббасова