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Происшествия 29.01.2020 21:50

Вылетевший в Москву самолет вернулся в Баку после столкновения со стаей птиц - AZAL

Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), направляющийся из Баку в Москву, вернулся в Азербайджан после столкновения со стаей птиц, говорится в сообщении AZAL.

«Капитан воздушного судна рейса J2-854 AZAL, вылетевший из Баку в Москву в 20:31 по местному времени, после столкновения со стаей птиц принял решение развернуться в Международный аэропорт Гейдар Алиев», - отмечается в сообщении.

По данным авиакомпании, в 20:56 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту.

«Пассажиры рейса вылетят в Москву другим самолетом» - говорится в сообщении.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, ПТИЦЫ, СТОЛКНОВЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]