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ТЭК 29.01.2020 22:04

Грузия к 2022г планирует обеспечить природным газом 90% населения

ООО "Грузинская газотранспортная компания" (GGTC) в 2019 году построила на территории страны газопроводную сеть протяженностью 702,5 км, в результате чего около 11 тыс. новых абонентов получили возможность получать природный газ, говорится в сообщении Минэкономразвития Грузии со ссылкой на генерального директора компании Михаила Шаламберидзе.

"Наша компания реализует масштабную государственную программу газификации на 2019-2021 годы, по итогам которой будет газифицировано 90% территории Грузии", - сказал глава GGTC.

По его словам, в рамках трехлетней госпрограммы компании предстоит газифицировать 295 населенных пунктов, выполнить проектные и строительные работы, на которые в целом будет потрачено 229 млн лари ($79,2 млн), что на 43,1% больше, чем за предыдущие три года.

"В настоящее время в 20 населенных пунктах разных регионов страны ведутся работы по газификации, которые будут завершены в первом квартале 2020 года. Подготовлены к газификации еще 145 населенных пунктов, а предпроектное обследование осуществлено в 407 населенных пунктах", - отметил Шаламберидзе.

По оценке министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, в 2019 году газификация в масштабах страны прошла быстрее, чем планировалось. "Строительные работы на новых участках газификации также ведутся компанией с опережением сроков", - сказала она.

GGTC эксплуатирует магистральные газопроводы протяженностью до 2000 км.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГАЗИФИКАЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]