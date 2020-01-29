Главы МИД Азербайджана и Армении на встрече в Женеве 7 часов обсуждали урегулирование в Карабахе

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян в Женеве провели в среду семичасовые переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, переговоры продолжатся в четверг, заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
«Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ длилась 7 часов. Стороны и сопредседатели выступают за активизацию переговоров и достижение ощутимых результатов по всем вопросам повестки дня. Встреча продолжится завтра», - сказала Абдуллаева.
А.Азизов
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