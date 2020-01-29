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Карабахский конфликт 29.01.2020 22:12

Главы МИД Азербайджана и Армении на встрече в Женеве 7 часов обсуждали урегулирование в Карабахе

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян в Женеве провели в среду семичасовые переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, переговоры продолжатся в четверг, заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ длилась 7 часов. Стороны и сопредседатели выступают за активизацию переговоров и достижение ощутимых результатов по всем вопросам повестки дня. Встреча продолжится завтра», - сказала Абдуллаева.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]