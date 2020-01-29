Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit

Депутаты Европарламента в среду одобрили соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

В поддержку соглашения проголосовал 631 член парламента, против него - 49. Еще 13 человек воздержались. Для ратификации было необходимо простое большинство голосов.

Такое решение было ожидаемым, за ратификацию соглашения ранее уже выступал комитет ЕП по конституционным делам.

Британский парламент одобрил соглашение в первой половине января.

Следующим и последним шагом по соглашению со стороны ЕС станет одобрение Совета ЕС. Решение Совета ЕС ожидается 30 января.

После голосования в Европарламенте по ратификации соглашения председатель ЕП Давид Сассоли поставил под документом свою подпись, что открывает возможность Совету ЕС принять свое решение.

Обращаясь к бывшим британским евродепутатам, Сассоли сказал, что их будет не хватать в Европарламенте.

"Мы все теряем коллег и союзников, с которыми у нас существуют тесные отношения и с которыми мы работали бок о бок все эти годы здесь, в Европейском парламенте. Пятьдесят лет интеграции не могут легко раствориться. Мы все должны трудиться над строительством новых отношений, всегда принимая во внимание защиту прав граждан", - сказал глава Европарламента.

Он отметил, что сторонам предстоит пережить сложные моменты, но уверен, что каждый раз они смогут найти точки соприкосновения.

"Вы покидаете Европейский союз, но ясно, что вы продолжаете оставаться частью Европы с теми ценностями, которые нас глубоко объединяют", - продолжил Сассоли.

"Дорогие британские друзья, конечно, очень трудно, очень окончательно сказать друг другу "прощай". По этой причине вместе со всеми коллегами я скажу "до свидания", - заявил председатель Европейского парламента.

Докладчик ЕП на дебатах по Brexit и координатор Европарламента на переговорах о выходе Великобритании из ЕС Ги Верхофстадт также счел более уместным сказать британцам "до свидания".

"Это голосование не "прощай", по моему мнению, господин председатель, это только "до свидания", - сказал он в ходе дебатов по соглашению о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Он увидел причину Brexit в том, что Соединенное Королевство искало в Евросоюзе преимуществ, не вступая в обязательства.

"Brexit начался не три с половиной года назад. Brexit начался давно. И лично я думаю, что Brexit начался как раз в день, когда мы стали предоставлять (Великобритании - ИФ) исключения, скидки и так далее. И это был момент, когда Европейский союз перестал быть союзом, и это момент, дорогие коллеги, когда началось недовольство (объединенной - ИФ) Европой. Речь идет обо всех этих отступлениях и вето (Великобритании - ИФ). Это мое мнение, но Европейский союз больше не был способен действовать эффективно. Он делал слишком мало, слишком поздно, и недостаток эффективности, по моему мнению, привел к еще большему недовольству", - заявил Верхофстадт перед голосованием в Европарламенте.

"По моему мнению, Brexit - это также поражение и Европейского союза по нашей вине. Это надо признать в этих дебатах", - отметил докладчик.

Вместе с тем он считает, что Brexit преподал Евросоюзу урок. "Урок Brexit в том, что Европейский союз надо глубоко реформировать, чтобы сделать из него настоящий союз в ближайшие годы", - подчеркнул Верхофстадт.

Он полагает, что союз сможет защищать свои интересы и ценности, только когда будет существовать без исключений и поблажек для отдельных членов.

Верхофстадт сообщил, что получает письма британцев с выражением надежды на возврат в ЕС. И если это однажды сможет произойти, то они должные вернуться в другой, эффективный и более демократический союз.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, также принявшая участие в дебатах, подчеркнула важность будущих отношений сторон.

"С нынешнего момента речь идет о новом партнерстве. Переговоры (о будущих отношениях сторон - ИФ) вот-вот начнутся. И чтобы меня ясно поняли, я хочу, чтобы Европейский союз и Соединенное Королевство оставались хорошими партнерами и хорошими друзьями", - заявила глава Еврокомиссии.

По ее словам, известно, что очень легко нарушить хрупкое равновесие и вступить в конфликты по всем фронтам, но сохраняется вера в силу диалога и сотрудничества. Также тесно связана безопасность сторон.

"Мы желаем выковать тесное партнерство, но мы также знаем, что надо будет урегулировать вопрос, как строить отношения с Соединенным Королевством в качестве третьей страны", - отметила фон дер Ляйен.

В частности, она обратила внимание на то, что нельзя допустить, чтобы предприятия ЕС страдали от недобросовестной конкуренции со стороны Великобритании поcле Brexit. Доступ на единый рынок ЕС для Соединенного Королевства облегчится в том случае, если оно будет уважать правила и нормы Евросоюза.

При этом фон дер Ляйен отметила: "Мы всегда будем вас любить. И мы никогда не будем находиться далеко".