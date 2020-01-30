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Дальнее зарубежье 30.01.2020 11:43

В США создана президентская рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса

Решением президента США Дональда Трампа в стране сформирована специальная рабочая группа по борьбе с коронавирусом, сообщил Белый дом.

"Президент Дональд Трамп объявил о создании президентской рабочей группы по коронавирусу", - говорится в сообщении.

Группа проводит ежедневные совещания с понедельника.

Возглавляет группу министр здравоохранения Алекс Азар, который координирует свою работу с Советом национальной безопасности.

В состав группы вошли эксперты из Белого дома и некоторых правительственных учреждений, включая ведущих специалистов страны по инфекционным заболеваниям.

В задачи группы входит разработка мер по мониторингу ситуации и предотвращению распространения вируса, а также своевременное информирование населения о состоянии дел.

Белый дом отметил, что по состоянию на сегодняшний день "уровень риска распространения инфекции в Соединенных Штатах остается низким".

Накануне Трамп сообщил, что ведущие агентства США, занимающиеся вопросом нового типа коронавируса, поделились с ним последней информацией.

"Только что все наши замечательные агентства, которые также тесно сотрудничают с Китаем, проинформировали о коронавирусе в Китае. Мы будем продолжать следить за происходящими событиями. У нас есть лучшие специалисты в любой точке мира, и они прекрасно работают по этому вопросу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", - написал Трамп в твиттере.

Ранее экономический советник президента США Ларри Кудлоу сообщил, что США направляют в Китай для борьбы с коронавирусом специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC).

Он также отметил, что рассматривается вопрос о дальнейшем сокращении полетов в Китай американских авиакомпаний.

Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ГРУППА, СОЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]