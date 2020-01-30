Самолет для эвакуации граждан Южной Кореи отправится в китайский Ухань в четверг

Южная Корея, как ожидается, направит один чартерный рейс в китайский город Ухань в четверг вечером, чтобы вернуть своих граждан на родину, сообщает в четверг "Ренхап" со ссылкой на представителя министерства иностранных дел.

Согласно скорректированному плану, около 300 южнокорейцев, скорее всего, смогут сесть на самолет и вернуться домой. Дальнейшие планы по перевозке остальных людей будут обсуждаться с китайскими властями, сказал представитель МИД.

"Было изменено расписание чартерных рейсов, которые должны были выполняться, и мы направили срочное сообщение нашим гражданам, которые должны были сесть в самолеты", - сказал чиновник.

Он отметил, что Южная Корея консультируется с китайским правительством, "чтобы убедиться, что наши граждане, находящиеся в Ухане, могут вернуться домой как можно скорее в соответствии с измененным графиком".

Он добавил, что существует вероятность того, что только один из двух самолетов сможет вылететь в день из-за задержки, но подчеркнул, что количество людей в списке эвакуации не изменится.

Первоначально из Сеула должны были вылететь два самолета - один утром в четверг, другой в полдень. Всего из Уханя планируется эвакуировать около 700 граждан Южной Кореи.

Уточняется, что первыми будут эвакуированы те, у кого нет симптомов заболевания. Они будут подвергнуты карантинной проверке непосредственно перед и после полетов, и будут оставаться на контроле не менее 14 дней.

В то же время Южная и Северная Корея в четверг договорились временно закрыть свое совместное отделение связи в приграничном городе Кэсон на фоне опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса, сообщил представитель министерства по делам объединения.

По его словам, отделение будет закрыто, пока угроза, создаваемая вирусом, "полностью не ослабнет".

"Северная Корея активизировала карантинные усилия после объявления о запуске национальной системы чрезвычайного положения, и решение (о временной приостановке работы офиса) было принято после консультаций (двух сторон)", - сказал чиновник.

В настоящее время в офисе находятся 58 южнокорейцев: 17 правительственных чиновников и 41 из поддерживающего персонала.

Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.