Киргизские дипломаты выясняют обстоятельства ареста в Петербурге уроженца Киргизии за рисунки с угрозой в адрес президента РФ

Посольство Киргизии в РФ выясняет обстоятельства ареста в Санкт-Петербурге киргизского гражданина, который якобы наносил на здания изображения, призывающие к покушению на президента России.

"Канцелярия посольства в Санкт-Петербурге выясняет причины произошедшего", - сообщили в четверг в пресс-службе киргизского дипведомства.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Петербурга санкционировал арест приезжего из Киргизии, 22-летнему Мухаммадазизу Ишматову инкриминируется совершение преступлений, квалифицируемых статьями "вандализм" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

"Расследованием установлено, что неустановленное лицо, имея умысел на совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, через интернет вступило в сговор с Парпиевым, предложив последнему за 5 тыс. рублей изготовить трафарет в виде изображения президента РФ и надписи "Увидишь - убей", после чего с помощью краски и трафарета нанести указанное изображение на фасады неустановленного количества зданий в Петербурге", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов северной столицы, опубликованном в минувшую среду.

Парпиев согласился и привлек Ишматова. Не позднее 27 января соучастники нанесли рисунки на шесть зданий, следует из сообщения.

Как отмечается, Ишматов свою причастность не признает.

Согласно решению суда, фигурант будет находиться под стражей до 27 марта.

Вопрос о мере пресечения в отношении Парпиева решается в настоящий момент, добавили в пресс-службе.

По данным СМИ, оба фигуранта являются уроженцами Киргизии.