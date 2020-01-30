Профсоюзы Гонконга угрожают забастовкой, если власти не закроют границу на въезд с материка из-за коронавируса

Отраслевые профсоюзы Специального административного района КНР Сянган (Гонконг) требуют от местных властей полностью закрыть границу на въезд с территории материкового Китая, угрожая в противном случае всеобщей забастовкой.
В связи с распространением коронавируса в Китае гонконгское правительство уже временно отменило рейсы скоростных поездов и пассажирских паромов между городом и материком, однако профсоюзы считают эти меры недостаточными.
По состоянию на утро четверга, в Гонконге зарегистрировано 10 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV.
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