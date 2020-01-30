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Профсоюзы Гонконга угрожают забастовкой, если власти не закроют границу на въезд с материка из-за коронавируса

Отраслевые профсоюзы Специального административного района КНР Сянган (Гонконг) требуют от местных властей полностью закрыть границу на въезд с территории материкового Китая, угрожая в противном случае всеобщей забастовкой.

В связи с распространением коронавируса в Китае гонконгское правительство уже временно отменило рейсы скоростных поездов и пассажирских паромов между городом и материком, однако профсоюзы считают эти меры недостаточными.

По состоянию на утро четверга, в Гонконге зарегистрировано 10 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ГРАНИЦА, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]