Профсоюзы Гонконга угрожают забастовкой, если власти не закроют границу на въезд с материка из-за коронавируса

Отраслевые профсоюзы Специального административного района КНР Сянган (Гонконг) требуют от местных властей полностью закрыть границу на въезд с территории материкового Китая, угрожая в противном случае всеобщей забастовкой.

В связи с распространением коронавируса в Китае гонконгское правительство уже временно отменило рейсы скоростных поездов и пассажирских паромов между городом и материком, однако профсоюзы считают эти меры недостаточными.

По состоянию на утро четверга, в Гонконге зарегистрировано 10 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV.