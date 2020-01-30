64% депутатов из прежнего состава парламента Азербайджана участвуют в досрочных выборах – БДИПЧ ОБСЕ

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ опубликовало промежуточный отчет по досрочным парламентским выборам в Азербайджане 9 февраля 2020 года.

В отчете отмечается, что для участия в досрочных выборах ЦИК зарегистрировал 1,637 тыс. кандидатов, из которых 83% являются самовыдвиженцами. Со стороны 19 политических партий были выдвинуты 272 кандидата. Больше всех своих кандидатов выдвинули правящая партия «Йени Азербайджан» (122), оппозиционные «Мусават» (25) и «Умид» (21).

В целом, 80 человек или 64% депутатов прежнего созыва парламента участвуют в досрочных выборах.

Из зарегистрированных кандидатов 22% являются женщинами.

В отчете указывается, что власти Азербайджана заверили БДИПЧ ОБСЕ в наличии политической воли для проведения свободных и справедливых выборов. Одним из элементов этого является установка 1 тыс. веб-камер на избирательных пунктах.

«В целом, избирательная кампания протекает сдержанно. В настоящее время кандидаты предпочитают вести избирательную кампанию посредством социальных сетей, предпочитают обсуждать на встречах с избирателями вопросы социальной политики. При этом несколько кандидатов начали кампанию раньше времени. Некоторые оппозиционные партии считают, что 22 дня, отведенные на агитацию, это слишком мало для донесения своей платформы до избирателей», - указывается в отчете.

В документе подчеркивается, что по состоянию на 24 января 2020 года в ЦИК поступило 35 жалобы, все они были рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения. При этом 32 жалобы были связаны с не регистрацией кандидатов, из которых 18 были признаны необоснованными, лишь 9 жалоб были признаны обоснованными. БДИПЧ ОБСЕ на следующий день после выборов опубликует предварительные выводы и проведет пресс-конференцию. Окончательный отчет будет опубликован примерно через восемь недель после окончания миссии по наблюдению.

Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов.

А.Азизов