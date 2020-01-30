Украинская сторона пока не видит должной реакции Ирана в вопросе расследования обстоятельств крушения самолета "Боинг" "Международных авиалиний Украины" (МАУ) под Тегераном, вопрос создания международной следственной группы также еще не решен, отмечает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
"Мы изначально работаем с нашими международными партнерами. Несколько раз обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Я также обращался письменно к генеральному прокурору Ирана. Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, - пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть", - рассказал Рябошапка в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Генпрокурор сообщил, что активно общается с представителями стран, граждане которых погибли при крушении самолета. "Мы обсуждали создание международной следственной группы. Пока нет финального результата, но проект соглашения о создании группы подготовлен, мы передали его посольствам нескольких стран, в том числе, Ирана, чтобы иметь возможность работать в рамках следственной группы", - сообщил Рябошапка.
Отвечая на вопрос о том, когда может быть создана международная группа, генпрокурор сказал: "Думаю, в ближайшее время, в течение недели-двух будем иметь результат".
"Если не будет результата по созданию международной группы, то это означает, что мы будем работать в режиме запросов о международно-правовой помощи, что существенно увеличивает время, необходимое для получения информации", - добавил Рябошапка.
Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился утром 8 января в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших оказалось 11 граждан Украины, в том числе, девять членов экипажа, 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.
Тегеран 11 января признал, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.
Полностью интервью с Рябошапкой будет опубликовано на сайте агентства "Интерфакс-Украина".
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