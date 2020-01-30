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СНГ 30.01.2020 12:00

Власти Ирана не ответили на запросы по делу о крушении самолета "МАУ" - генпрокурор Украины

Украинская сторона пока не видит должной реакции Ирана в вопросе расследования обстоятельств крушения самолета "Боинг" "Международных авиалиний Украины" (МАУ) под Тегераном, вопрос создания международной следственной группы также еще не решен, отмечает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Мы изначально работаем с нашими международными партнерами. Несколько раз обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Я также обращался письменно к генеральному прокурору Ирана. Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, - пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть", - рассказал Рябошапка в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Генпрокурор сообщил, что активно общается с представителями стран, граждане которых погибли при крушении самолета. "Мы обсуждали создание международной следственной группы. Пока нет финального результата, но проект соглашения о создании группы подготовлен, мы передали его посольствам нескольких стран, в том числе, Ирана, чтобы иметь возможность работать в рамках следственной группы", - сообщил Рябошапка.

Отвечая на вопрос о том, когда может быть создана международная группа, генпрокурор сказал: "Думаю, в ближайшее время, в течение недели-двух будем иметь результат".

"Если не будет результата по созданию международной группы, то это означает, что мы будем работать в режиме запросов о международно-правовой помощи, что существенно увеличивает время, необходимое для получения информации", - добавил Рябошапка.

Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился утром 8 января в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших оказалось 11 граждан Украины, в том числе, девять членов экипажа, 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Тегеран 11 января признал, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Полностью интервью с Рябошапкой будет опубликовано на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

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Тэги: УКРАИНА, ГЕНПРОКУРАТУРА, ИРАН, АВИАКАТАСТРОФА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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