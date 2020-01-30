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Финансы 30.01.2020 12:03

Rabitabank сократил в 2019г активы на 4,2%

Азербайджанский Rabitabank сократил в 2019 году активы на 4,2% - до 739,984 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2019 года составил 376,938 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2018 года на 18,6% - ИФ). При этом объем потребительских кредитов на конец года оценивается в 136,604 млн манатов (рост на 76,9%), бизнес-кредитов – 171,692 млн манатов (спад на 8,4%).

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 638,623 млн манатов (спад на 6,4%).

Депозиты в банке на конец 2019 года составили 500,871 млн манатов (спад на 15,3%), в том числе физических лиц – 233,689 млн манатов (рост на 3,2%).

Капитал банка на начало 2020 года равен 101,361 млн манатов (рост на 12,9%), уставный капитал – 101,3 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам 2019 года составила 11 млн 119 тыс. манатов (рост по сравнению с 2018 годом в 3,6 раза - ИФ).

ОАО «Rabitabank» создан в 1993 году и входит в 10-ку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются около 20 юридических лиц и физических лиц.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]