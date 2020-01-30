Власти Азербайджана приняли все меры для проведения справедливых досрочных парламентских выборов - президент

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял председателя Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Георгия Церетели, сообщает официальный сайт главы государства.

«В ходе встречи были обсуждены предстоящие досрочные парламентские выборы в Азербайджане. Было отмечено, что выборы являются важным событием в общественно-политической жизни Азербайджана, в них участвует большое число кандидатов, активны наблюдатели», - подчеркивается в информации.

Алиев на встрече отметил, что руководство Азербайджана предприняло все необходимые меры для обеспечения справедливого и прозрачного избирательного процесса в соответствии с законодательством страны и международными стандартами.

Досрочные парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля 2020 года.

Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов.

Х.Насирзаде