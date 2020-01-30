Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.873 RUR   0.0271 GBR   2.2126 TRY   0.285

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.33 -0.15 Brent 59.81 0.30

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 30.01.2020 12:19

Власти Азербайджана приняли все меры для проведения справедливых досрочных парламентских выборов - президент

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял председателя Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Георгия Церетели, сообщает официальный сайт главы государства.

«В ходе встречи были обсуждены предстоящие досрочные парламентские выборы в Азербайджане. Было отмечено, что выборы являются важным событием в общественно-политической жизни Азербайджана, в них участвует большое число кандидатов, активны наблюдатели», - подчеркивается в информации.

Алиев на встрече отметил, что руководство Азербайджана предприняло все необходимые меры для обеспечения справедливого и прозрачного избирательного процесса в соответствии с законодательством страны и международными стандартами.

Досрочные парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля 2020 года.

Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Старший сын президента Таджикистана баллотируется на выборах в парламент Душанбе Богатейшая бизнесвумен Африки душ Сантуш может побороться за пост президента Анголы Президент Киргизии Жээнбеков исключает возможность своего второго срока на посту главы государства Президент Азербайджана проголосовал на муниципальных выборах Алиев назначил на 9 февраля 2020 года внеочередные парламентские выборы в Азербайджане Победу в первом туре президентских выборов в Румынии одерживает нынешний президент страны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]