Власти Азербайджана приняли все меры для проведения справедливых досрочных парламентских выборов - президент

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял председателя Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Георгия Церетели, сообщает официальный сайт главы государства.
«В ходе встречи были обсуждены предстоящие досрочные парламентские выборы в Азербайджане. Было отмечено, что выборы являются важным событием в общественно-политической жизни Азербайджана, в них участвует большое число кандидатов, активны наблюдатели», - подчеркивается в информации.
Алиев на встрече отметил, что руководство Азербайджана предприняло все необходимые меры для обеспечения справедливого и прозрачного избирательного процесса в соответствии с законодательством страны и международными стандартами.
Досрочные парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля 2020 года.
Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов.
Х.Насирзаде
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