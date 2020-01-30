Адвокаты председателя Конституционного суда (КС) Армении Грайра Товмасяна намерены подать судебные иски против республиканского Общественного телеканала и главы армянского правительства Никола Пашиняна с целью восстановления нарушенных прав судьи.

В минувший четверг в вечерних новостях Общественный телеканал Армении показал репортаж о председателе Конституционного суда. В нем говорилось о выдвинутом против Товмасяна обвинении в злоупотреблении должностным положением в период, когда он занимал должность министра юстиции.

Команда адвокатов главы КС заявила, что в репортаже приведены недостоверные данные, "имеющиеся в деле "доказательства" приведены предвзято, цинично нарушен принцип презумпции невиновности, нарушена тайна следствия".

"Неясно, в рамках каких правовых процедур Общественному телеканалу стала доступна эта "информация", когда Специальная следственная служба никогда не выступала с публичными пояснениями относительно данного уголовного дела. Команда адвокатов намерена предпринять меры по восстановлению нарушенных прав стороны защиты и выявлению круга лиц, допустивших правонарушение", - говорится в заявлении защитников.

Репортажем на своей странице в "Фейсбуке" поделился премьер-министр Армении Никол Пашинян, написав, что "Грайр Товмасян не может быть председателем Конституционного суда и не может иметь какую-либо связь с Конституционным судом".

Адвокат Товмасяна Амрам Макинян назвал действия премьера попыткой свержения конституционного порядка и узурпации Конституционного суда.

"Фактически, руководитель исполнительной власти даже не попытался скрыть свою непосредственную связь с показанным Общественным телевидением Армении позорным сюжетом. Даже излишне говорить о нарушении конституционных принципов, грубом и циничном попирании основополагающих свобод. Мы имеем дело с очевидным преступлением по свержению конституционного порядка и узурпации Конституционного суда", - написал Макинян на своей странице в "Фейсбуке".

Корреспонденту "Интерфакса" Макинян заявил, что в настоящее время обсуждается возможность судебного иска против Общественного телеканала Армении, который, по его словам, "нарушил предусмотренный законом порядок освещения событий, поскольку не имеет права освещать события в одностороннем свете".

"Принято решение о том, что мы подадим судебный иск против премьер-министра Армении за клевету", - добавил Макинян.

Адвокат отметил, что, по всей видимости, "некоторые неверно истолковали" заявление главы КС о судебном иске против Пашиняна, когда в минувший вторник Товмасян не исключил отказ от намерения подать судебный иск.

На минувшей неделе Пашинян и Товмасян оказались в центре публичного спора. В частности, в ходе пресс-конференции премьер Армении заявил, что Товмасян в результате нарушения положений конституции "оккупировал" должность главы КС, после чего предлагал властям свои услуги.

Действующие власти Армении добиваются отставки председателя Конституционного суда Товмасяна. Ранее КС отклонил обращение парламента республики, проголосовавшего за лишение полномочий Товмасяна. Инициаторы прекращения полномочий председателя суда заявляли, что Товмасян допустил нарушения при рассмотрении дела экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя страны.