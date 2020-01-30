Таможня Азербайджана планирует расширить применение системы «Зеленый коридор» - Мехтиев

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана планирует в 2020 году улучшить инфраструктуру таможенно-пропускных пунктов (ТПП) для ускорения торговых операций, заявил председатель ГТК Сафар Мехтиев.
«Мы планируем провести работу по совершенствованию инфраструктуры для ускорения торговых операций. В связи с этим планируется дальнейшее расширение применения системы «зеленый коридор», как для импортных, так и для экспортных операций», - пишет Мехтиев в своей статье, опубликованной в официальных СМИ Азербайджана.
Он отметил, что в 2019 году для подключения к системе «зеленый коридор» обратились 599 участников внешнеторговой деятельности, 530 из которых получили право постоянно пользоваться системой «зеленый коридор».
Мехтиев указал, что таможенные органы Азербайджана в текущем году продолжат ремонтно-строительные работы на границах с Россией, Грузией и Ираном. «В прошлом году мы начали строительство новых ТПП как в северном, так и южном направлениях. Эти работы будут продолжены в 2020 году», - говорится в статье.
Как сообщалось ранее, ГТК с 1 февраля 2019 года внедрил систему короткой импортной декларации, что значительно сокращает время на досмотр и облегчает процедуру импорта. Кроме этого, с 1 февраля 2019 года ГТК начал использование «Электронной системы управления экспортом».
А.Мамедов
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