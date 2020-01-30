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Бизнес и законодательство 30.01.2020 12:25

Таможня Азербайджана планирует расширить применение системы «Зеленый коридор» - Мехтиев

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана планирует в 2020 году улучшить инфраструктуру таможенно-пропускных пунктов (ТПП) для ускорения торговых операций, заявил председатель ГТК Сафар Мехтиев.

«Мы планируем провести работу по совершенствованию инфраструктуры для ускорения торговых операций. В связи с этим планируется дальнейшее расширение применения системы «зеленый коридор», как для импортных, так и для экспортных операций», - пишет Мехтиев в своей статье, опубликованной в официальных СМИ Азербайджана.

Он отметил, что в 2019 году для подключения к системе «зеленый коридор» обратились 599 участников внешнеторговой деятельности, 530 из которых получили право постоянно пользоваться системой «зеленый коридор».

Мехтиев указал, что таможенные органы Азербайджана в текущем году продолжат ремонтно-строительные работы на границах с Россией, Грузией и Ираном. «В прошлом году мы начали строительство новых ТПП как в северном, так и южном направлениях. Эти работы будут продолжены в 2020 году», - говорится в статье.

Как сообщалось ранее, ГТК с 1 февраля 2019 года внедрил систему короткой импортной декларации, что значительно сокращает время на досмотр и облегчает процедуру импорта. Кроме этого, с 1 февраля 2019 года ГТК начал использование «Электронной системы управления экспортом».

А.Мамедов

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Тэги: ГТК, КОРИДОР, ЗЕЛЕНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]