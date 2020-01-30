Агролизинг закупает 75 зерноуборочных комбайнов

ОАО «Агролизинг» отбирает поставщика 50 зерноуборочных комбайнов с измельчителями и 25 комбайнов с механизмами для использования в горной местности, говорится в объявлении общества.
Стоимость участия в тендере – 5 тыс. манатов.
Прием предложений по тендеру от компаний-поставщиков истекает в 18:00 11 марта 2020 года. Тендерная процедура состоится 12 марта.
Контактное лицо: Сугра Мамедова. Телефон для справок: 425-62-18.
ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.
Н.Аббасова
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