Азербайджан и Казахстан обсуждают вопросы торгово-экономического сотрудничества

Президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев и посол Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов обсудили вопросы экономического взаимодействия между бизнес-структурами двух стран.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы наращивания инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, рассмотрели конкретные предложения и проекты по созданию благоприятных и взаимовыгодных условий для продвижения экспорта и ведения бизнеса для деловых кругов Казахстана и Азербайджана», - сообщает дипмиссия Казахстана в Азербайджане.

Х.Насирзаде