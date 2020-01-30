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Бизнес и законодательство 30.01.2020 12:33

Азербайджан и Казахстан обсуждают вопросы торгово-экономического сотрудничества

Президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев и посол Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов обсудили вопросы экономического взаимодействия между бизнес-структурами двух стран.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы наращивания инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, рассмотрели конкретные предложения и проекты по созданию благоприятных и взаимовыгодных условий для продвижения экспорта и ведения бизнеса для деловых кругов Казахстана и Азербайджана», - сообщает дипмиссия Казахстана в Азербайджане.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАЗАХСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]