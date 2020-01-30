Шесть грузинских граждан и один украинец задержаны в ходе совместной операции спецслужб Грузии и Украины - СГБ

Сотрудники Службы госбезопасности Грузии (СГБ) и их украинские коллеги задержали шесть грузинских граждан и одного гражданина Украина в ходе совместной операции по предотвращению заказного убийства двух лиц, которое должно было произойти в Тбилиси, говорится в сообщении, распространенном в четверг грузинской спецслужбой.
СГБ Грузии не уточняет мотивы заказного убийства и не называет имена потенциальных жертв. Ведомство сообщает, что совместная операция по предотвращению убийства проводилась грузинскими и украинскими спецслужбами в течение нескольких месяцев. Подозреваемы были задержаны в Тбилиси, Батуми и Харькове.
По данным СГБ, убийство было спланировано на Украине, совершить его должен был украинец, которому его грузинские подельники передали деньги, оружие и взрывчатку, чтобы подорвать автомобиль намеченных жертв в Тбилиси.
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