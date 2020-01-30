Суд в США обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд за нарушение патентов

Суд Лос-Анджелеса признал Apple Inc. виновной в нарушении патентных прав и обязал ее выплатить Калифорнийскому технологическому институту (CalTech) $837,8 млн.
В рамках этого же процесса суд признал виновной в аналогичных нарушениях Broadcom Inc. и оштрафовал компанию на $270,2 млн.
Общая сумма в $1,1 млрд стала самой крупной выплатой, которую американский суд присудил по подобным делам, сообщают американские СМИ.
CalTech обвинил Apple и Broadcom в нарушении четырех патентов, выданных ВУЗу, на технологию беспроводной передачи данных (WiFi). Эту технологию использует Broadcom в чипах, которые Apple устанавливает на свои устройства - смартфоны iPhone, планшеты iPad и часы Apple Watch.
Apple и Broadcom не согласны с решением суда, и намерены его опротестовать.
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