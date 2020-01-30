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Регион 30.01.2020 17:33

Отказ во въезде в Грузию членам делегации РФ на министерскую встречу ЕС в мае повлечет санкции - глава Минюста Цулукиани

Отказ членам российской делегации во въезде в Грузию в мае для участия в Тбилиси в заседании комитета министров иностранных дел Евросоюза повлечет международные санкции, предупредила в четверг министр юстиции страны Тея Цулукиани.

"Запрет на допуск в Грузию какой-либо делегации завершится для нас международными санкциями", - сказала Цулукиани на брифинге в грузинской столице.

Министр добавила, что ажиотаж вокруг визита российской делегации в Грузию нацелен лишь на то, чтобы "ущемить президентский институт и лично президента".

Ранее на этой неделе президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна готова принять российскую делегацию для участия в министерской встрече ЕС, даже если некоторые ее члены нарушили закон об оккупации, по которому преследуется посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения грузинских властей.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, РОССИЯ, МИНЮСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]