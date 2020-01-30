Отказ во въезде в Грузию членам делегации РФ на министерскую встречу ЕС в мае повлечет санкции - глава Минюста Цулукиани

Отказ членам российской делегации во въезде в Грузию в мае для участия в Тбилиси в заседании комитета министров иностранных дел Евросоюза повлечет международные санкции, предупредила в четверг министр юстиции страны Тея Цулукиани.

"Запрет на допуск в Грузию какой-либо делегации завершится для нас международными санкциями", - сказала Цулукиани на брифинге в грузинской столице.

Министр добавила, что ажиотаж вокруг визита российской делегации в Грузию нацелен лишь на то, чтобы "ущемить президентский институт и лично президента".

Ранее на этой неделе президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна готова принять российскую делегацию для участия в министерской встрече ЕС, даже если некоторые ее члены нарушили закон об оккупации, по которому преследуется посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения грузинских властей.