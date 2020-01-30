Российские туроператоры могут потерять до $100 млн из-за отсутствия турпотока из Китая - АТОР

Потери российских туроператоров, принимающих туристические группы из Китая, могут достигнуть $100 млн из-за запрета турпоездок в связи с распространением коронавируса, сообщила в четверг журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Основной блок бронирований китайскими туристами на высокий летний сезон приходится на март. Если до конца марта ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется, то потери туроператоров по всей России составят до $100 млн", - сказала Ломидзе.
Она напомнила, что с 28 января, согласно с решениями китайской стороны, организованный турпоток из КНР в Россию прекращен. "Все основные китайские агрегаторы закрыли у себя возможность бронировать авиабилеты из Китая в другие страны, в том числе в Россию. То есть перекрыта возможность и самостоятельного туризма", - пояснила Ломидзе.
По словам эксперта, 1100 российских граждан остаются на острове Хайнань. "До первых чисел февраля все российские туристы из Китая вернутся", - напомнила она.
По данным АТОР, половина рейсов из РФ в Китай осуществлялись в Шанхай. Самые популярные китайские города у россиян - Шанхай, Пекин, Санья, Гуанчжоу. Только из Москвы ежедневно туда вылетали 54 рейса.
В 2019 году, по оценке экспертов АТОР, около 1 млн 270 тыс. китайских туристов посетили РФ, это на 20% больше, чем в 2018 году. Спрос на Москву в минувшем году вырос на 54%. Больше всего организованных безвизовых китайских туристов принимали Москва, Петербург и Амурская область.
По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 29% (1 тыс. 737). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 тыс. 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%).
Подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).
Мехтиеву присвоено звание генерал-полковник таможенной службы
Главы МИД стран Тюркского совета соберутся 6 февраля в Баку на внеочередное заседание
Глава МИД Азербайджана и его армянский коллега возобновили переговоры по Карабаху в Женеве
Чистая прибыль TEPCO выросла за 9 месяцев 2019 фингода в 4,3 раза, до 3,6 млрд евро
Southwest Airlines перевезла более 17 млн пассажиров самолетами с неподтвержденной техдокументацией
Семь граждан Азербайджана будут эвакуированы из Уханя в Турцию – Минздрав Турции
Япония подтвердила три новых случая заражения коронавирусом в стране
Таможенные органы Азербайджана изъяли в 2019г около 2 тонн наркотических и психотропных средств
Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
Президент Алиев выделил 6,4 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Сотрудник Службы Финансового Мониторинга Азербайджанской Республики впервые был избран на руководящую должность в международную организацию
Nar подготовил аудиокниги для людей с нарушением зрения
В Азербайджане открылась фотовыставка, посвященная окончанию Сталинградской битвы
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе