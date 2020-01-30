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СНГ 30.01.2020 17:48

Российские туроператоры могут потерять до $100 млн из-за отсутствия турпотока из Китая - АТОР

Потери российских туроператоров, принимающих туристические группы из Китая, могут достигнуть $100 млн из-за запрета турпоездок в связи с распространением коронавируса, сообщила в четверг журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Основной блок бронирований китайскими туристами на высокий летний сезон приходится на март. Если до конца марта ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется, то потери туроператоров по всей России составят до $100 млн", - сказала Ломидзе.

Она напомнила, что с 28 января, согласно с решениями китайской стороны, организованный турпоток из КНР в Россию прекращен. "Все основные китайские агрегаторы закрыли у себя возможность бронировать авиабилеты из Китая в другие страны, в том числе в Россию. То есть перекрыта возможность и самостоятельного туризма", - пояснила Ломидзе.

По словам эксперта, 1100 российских граждан остаются на острове Хайнань. "До первых чисел февраля все российские туристы из Китая вернутся", - напомнила она.

По данным АТОР, половина рейсов из РФ в Китай осуществлялись в Шанхай. Самые популярные китайские города у россиян - Шанхай, Пекин, Санья, Гуанчжоу. Только из Москвы ежедневно туда вылетали 54 рейса.

В 2019 году, по оценке экспертов АТОР, около 1 млн 270 тыс. китайских туристов посетили РФ, это на 20% больше, чем в 2018 году. Спрос на Москву в минувшем году вырос на 54%. Больше всего организованных безвизовых китайских туристов принимали Москва, Петербург и Амурская область.

По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 29% (1 тыс. 737). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 тыс. 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%).

Подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ТУРОПЕРАТОРЫ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]