Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.873 RUR   0.0271 GBR   2.2126 TRY   0.285

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.33 -0.15 Brent 59.81 0.30

Погода в Баку

  ночь день

30.01.2020 17:08

Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 1,19 млн манатов на работы по улучшению снабжения водой для орошения посевных площадей и водоснабжения населения.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал в четверг, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут выделены ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» из госбюджета Азербайджана на 2020 год в рамках госинвестиций и направлены на проектирование и бурение 17 субартезианских скважин в Геранбойском районе.

Данные работы будут проведены в 16 населенных пунктах с общей численностью населения 30,378 тыс. человек.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


Похожие новости


Президент Алиев запустил систему водоснабжения питьевой воды города Астара Президент Алиев считает важным обеспечение питьевой водой всех городов страны Президент Алиев открыл систему водоснабжения Джалилабада Azersu получит более 3,5 млн манатов на реконструкцию водопроводной и канализационной системы в поселках Баку и Абшерона Президент Алиев распорядился о выделении 10 млн манатов для бурения 150 субартезианских колодцев Глава Азербайджана выделил 15 млн манатов на улучшение водоснабжения регионов республики

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]