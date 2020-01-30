Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 1,19 млн манатов на работы по улучшению снабжения водой для орошения посевных площадей и водоснабжения населения.
Соответствующее распоряжение Алиев подписал в четверг, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, средства будут выделены ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» из госбюджета Азербайджана на 2020 год в рамках госинвестиций и направлены на проектирование и бурение 17 субартезианских скважин в Геранбойском районе.
Данные работы будут проведены в 16 населенных пунктах с общей численностью населения 30,378 тыс. человек.
Н.Аббасова
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