Белоруссия поддерживает инициативу президента России Владимира Путина о встрече лидеров "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН.
Как сообщает пресс-служба МИД Белоруссии, в четверг заместитель министра иностранных дел республики Андрей Дапкюнас встретился с послом РФ в Минске Дмитрием Мезенцевым.
"При обсуждении вопросов международной политики белорусский и российский дипломаты были едины в оценке важности недавно высказанной президентом Российской Федерации инициативы о встрече пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения актуальных глобальных проблем", - заявили в министерстве.
Дапкюнас отметил, что такой саммит мог бы стать важным этапом в содействии установлению широкого межгосударственного диалога о путях укрепления системы сотрудничества и безопасности на евразийско-атлантическом пространстве, идею о необходимости которого Белоруссия последовательно продвигает в последнее время.
Как сообщалось, Путин выступил с инициативой созвать в любое время, в любом удобном месте в 2020 году саммит ядерной "пятерки" (Великобритания, Франция, Китай, США. Россия) на мемориальном форуме по Холокосту в Иерусалиме 23 января.
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