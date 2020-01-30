Белоруссия поддерживает инициативу президента России Владимира Путина о встрече лидеров "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН.

Как сообщает пресс-служба МИД Белоруссии, в четверг заместитель министра иностранных дел республики Андрей Дапкюнас встретился с послом РФ в Минске Дмитрием Мезенцевым.

"При обсуждении вопросов международной политики белорусский и российский дипломаты были едины в оценке важности недавно высказанной президентом Российской Федерации инициативы о встрече пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения актуальных глобальных проблем", - заявили в министерстве.

Дапкюнас отметил, что такой саммит мог бы стать важным этапом в содействии установлению широкого межгосударственного диалога о путях укрепления системы сотрудничества и безопасности на евразийско-атлантическом пространстве, идею о необходимости которого Белоруссия последовательно продвигает в последнее время.

Как сообщалось, Путин выступил с инициативой созвать в любое время, в любом удобном месте в 2020 году саммит ядерной "пятерки" (Великобритания, Франция, Китай, США. Россия) на мемориальном форуме по Холокосту в Иерусалиме 23 января.